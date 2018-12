Voici une Information autour, entre autres, du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 26 novembre au 02 décembre 2018 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Super Smash Bros. Ultimate reste stable à la première place, Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 Remake, Judge Eyes, Dragon Quest Builders 2, Devil May Cry V, Catherine : Full Body, Just Cause 4 et Seriko : Shadows Die Twice restent stables, et Tales of Vesperia HD fait son entrée. Passons maintenant plus en details au jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Tiki. Tiki est de la race des Manaketes : même si elle garde généralement sa forme humaine, elle est capable de se transformer en un dragon au souffle enflammé grâce au pouvoir d'une dracopierre. Tiki a plus de 1 000 ans.Puis on passe au Combnattant Bayonetta. Cette sorcière de l'Umbra est équipée de pistolets à ses bras et ses jambes. Bayonetta maîtrise les arts de Balle, un style de combat aussi fascinant que brutal. Elle peut même ralentir ses ennemis avec l'attaque Envoûtement.On termien avec le Combattant Roy. C’est en combat rapproché qu’il inflige le plus de dégâts. Contrairement aux attaques de Marth, celles de Roy deviennent plus puissantes à mesure qu’on se rapproche de la base de sa lame. Pour son Smash final, son épée s’enflamme et expulse tous ceux qui sont pris dans l’explosion…Source : http://www.comgnet.com/ranking/