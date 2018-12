Dernière question d'un fan et vous pouvez répondre par oui ou par non. Cela va avec les spoilers. Dans 'Deraciné', Yuliya, la fille malade, a des jouets qui sont clairement liés à 'Bloodborne'. Les noms de ses amis, Laurent, German, ont également beaucoup à voir avec «Bloodborne». Les livres qu'ils lisent aussi. 'Bloodborne' est-il le délire enfiévré d'une fille mourante? Le rêve du chasseur est-il son rêve?



[Kitao et Miyazaki se regardent. Ils commencent à rire. Ils parlent brièvement. Ensuite, répondes.]



OK, oui. En fait, c’est exactement la conversation que mon équipe et moi avons eue. C'est le genre de conversation que nous entretenons pendant le développement, car il y a des easter eggs… Cependant… L'easter egg en soi ne signifie pas que nous allons lancer «Bloodborne II».Je ne suis pas en mesure de parler d'une éventuelle sortie de 'Bloodborne II'. Cependant, nous aimons 'Bloodborne'; c'est pourquoi cet easter egg a suscité tant de curiosité. Mais, je le répète, ce n'est pas un avis «Bloodborne II». C'est juste quelque chose que nous avons exploré entre nous, parce que nous aimons «Bloodborne» .

Le travail de Miyazaki-san a eu un tel effet sur les jeux que je me considère chanceux de pouvoir m'asseoir et discuter avec lui. J'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de toutes les choses dont je voulais parler et j'espère que nous aurons l'occasion de nous reconnecter à l'avenir.

Dans une interview d'une heure avec le site espagnol Xataka, Miyazaki a commenté la possibilité de Bloodborne 2 et de easter egg de Deraciné:Chose intéressante, la question ne parle pas de Bloodborne 2 et Miyazaki lui parle de ça pourtant.Et sa rencontre avec Barlog twitté hier:Barlog: