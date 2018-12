Après toutes les affaires récentes, un autre scandale est sur le point d’être dévoilé. La chocolaterie Malakoff vient de lancer la pâte à tartiner "Gloubi-Choco". Mais si on regarde de plus prêt on peut s’apercevoir que les ingrédients sont :Sucre, chocolat en poudre, graisse végétale (colza), noisettes, lait écrémé en poudre, sucre pétillant (sucre, lactose, glucose, dioxyde de carbone (E 290)), émulsifiant : lécithine de soja, arôme. Traces éventuelles de gluten et autres fruits à coque.Pour rappel, la vrai recette du "Gloubi-Boulga" estDu chocolat en poudreDe la confiture de fraisesDe la banane écraséeDe la moutardeDe la saucisse de Toulouse tiède mais cru !A part le chocolat en poudre, cela n'a rien à voir avec la pâte à tartiner proposée par la chocolaterie Malakoff !Pour le moment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'a encore donné aucune information sur ce futur scandale.Source : https://www.boutique-malakoff.fr/gloubi-choco/527-pate-a-tartiner-gloubi-choco-240gr.html