Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Le jeu pèsera 21.017 GB sur Xbox One. La version Deluxe, qui contiendra des costumes, des armes et l'OST, pèsera elle 21.14 GB. A titre de comparaison, voici les poids des autres titres de Capcom : Devil May Cry 5 : 35 GB, Resident Evil 7 : 20GB et Monster Hunter World : 20 GB. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://gearnuke.com/resident-evil-2-remake-xbox-one-file-size/