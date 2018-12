J'ai refait le jeu récemment, et je trouve qu'il n'a absolument rien a envier aux 3 autres de Rocksteady a par la finition du jeu. (Oui on note quelques bugs ici et la et moins d'easter eggs notamment)Mais pour le reste...- L'ambiance de Noel juste superbe- La relation Batman - Joker et leur 1ère rencontre très bien mise en scène (sans parler d'un certain flashback)- Des combats de boss mémorable comme Bane et Deathstroke (Quel dommage qu'il y'en a plus dans Knight d'ailleurs : /)- Les personnages sont pour la plupart très bien développé, mention spéciale a Gordon et surtout Alfred pour la relation qu'il entretient avec Bruce. Ce dernier incarnant un justicier dans ces jeunes années agissant dans l'ombre et en colère, sans l'appui du GCPD, ce qui lui amène une bonne évolution au fil du jeu.- Le scénario en général n'est pas loin d'être le meilleur de la série pour moi avec un sacré twist. Par contre la fin est moins marquante qu'Arkham City- Les cinématiques juste superbe- Seul opus ou on peut aller et partir de la Batcave quand on veut- Le DLC sur Freeze est très chouette, assez long et fait écho au célèbre épisode de la série animée "Amour on Ice"- Et la bande son n'est pas en reste :Le jeu a été beaucoup critiqué par ce qu'il ne prend pas de risques en se reposant sur les bases des précédents mais est ce vraiment un défaut ?Arkham Knight a fait le chemin inverse en proposant notamment la Batmobile et ça n'a pas plu a tout le monde, même si ça reste une tuerie aussi.En tout cas je suis curieux de savoir sur quoi travaille WB Montréal, et je serais pas contre que ce soit sur un nouveau Batman !