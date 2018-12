J'ai pu enfin essayer le jeu, et après quelques heures je viens d'arriver à la première ville (chap.2).

Mes "premières" premières impressions parce que j'ai bien conscience qu'un jeu de cette ampleur ne peut s'apprécier qu'après des dizaines d'heures.



Bon, je vais vite sur les classiques : le jeu est magnifique, sens du détail unique dans le milieu, voix et perso de grandes classes. Eclairage simplement superbe. Voilà voilà.



Si je me suis empressé d'écrire cet article si tôt, c'est pour une chose : le GAMEPLAY! Mon avis :

C'est dégueu, horrible, insupportable. J'ai envie de jeter la manette dans mon vieille écran déjà pété. L'envie de désinstaller le jeu et de prendre l'air. Mais comment ce jeu peut faire l'unanimité à ce point avec un gameplay si clivant. Le perso est lourd, les contrôles improbables, les gunfight mou, zero feeling!

Et puis ces QTE déguisées, j'ai l'impression parfois de jouer à Life Is Strange (excellent jeu au passage). On te fait croire que tu contrôles le perso alors qu'en fait non.



En soi, un gameplay "bof" m'empêche pas d'apprécier un jeu. The Witcher 3 propose un gameplay pas exceptionnel mais Geralt n'est pas désagréable à contrôler et les combats "OK". Là clairement je supporte pas.



Question finale: on s'y habitue? C'est moi qui sait pas apprécier le génie de Rockstar?