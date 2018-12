Les voitures de folie, les lieux exotiques et les défis hallucinants du premier épisode des saisons 1 et 2 et de toute la saison 3 de l’émission The Grand Tour

Jouez avec Clarkson, Hammond et May dans chaque nouvel épisode de la saison 3

Faites le plein d’émotions à chaque partie avec le mode multijoueur en écran partagé à quatre aux gadgets ahurissants!

The Grand Tour Game nous propose enfin du gameplay, pas des tonnes, mais bon.Au programme, il sera possible de jouer à quatre sur le même écran et du DLC gratuits au fur et à mesure des semaines.Malheureusement, pas de version boite pour le jeu, juste du démat, au prix de 29.99€