Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Le jeu Super Smash Bros. Ultimate n'est pas encore sorti que les gens réclament déjà des informations sur les prochains personnages en DLC. À part Piranha Plant, nous n’avons aucune idée des autres combattants. Dans une interview avec Game Informer, J.C. Rodrigo de Nintendo a partagé son enthousiasme pour ces personnages : "M. Sakurai, son équipe et tous ceux qui travaillent sur le jeu, aimons les surprises. Tout comme Piranha Plant, nous pensons que le contenu téléchargeable va être indispensable. Pour moi, en tant que fan, je ne les manquerais pas pour rien au monde." Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/323866-nintendo-says-smash-bros-ultimate-s-dlc-is-going-to-be-must-hav

Like

Who likes this ?

posted the 12/03/2018 at 06:37 PM by link49