Salut à tous! = DJe viens de poster mon dernier article concernant l’avancement de mon projet Final Fantasy Tactics Advance 2 3D Fanart! Je suis assez content de l'avancement et de pouvoir vous partager tout ça : 3Pour les nouveaux venus, il s’agit de refaire l’auberge de Final Fantasy Tactics Advance 2 en 3D sur le moteur de jeu Unity!N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions allez y^^ C'est OPEN BAR !Si vous voulez suivre quotidiennement le projet, je vous invite à aller checker ma page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesignMerci ^^