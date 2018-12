Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Le jeu pèsera 35.81 Gb sur Xbox One. C’est assez léger, bien qu’on n’ait pas le poids des possibles Patch Day One. Enfin, le titre tirera parti de la puissance de la Xbox One X. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.khinsider.com/news/Kingdom-Hearts-3-File-Size-on-Xbox-One-Revealed-14040