Acheté 84€99 (mais toujours aussi cher même à ce prix). C'est pour la collection et surtout car je pars en Inde le mois prochain pour une durée de deux mois, donc je vais la prendre avec moi. (je n'ai pas de vita, ni de switch et je ne joue pas sur smartphone), donc ça me sera utile durant mon voyage.Plus d'infos ici : blog_article425930.html