Bonjour à la communauté.Depuis peu je me suis décidé à me débarrasser de ma collection de figurine/jeux, j'ai déjà mis certaines choses sur ebay/leboncoin mais j'ai entendu dire qu'il y avait des limites à ne pas dépasser pour ne pas payer d'impôts comme un professionnel.Je n'ai aucune connaissance de tout ça, aussi j'espérais que quelqu'un ici pourrait m'aider ou me donner des conseils, merci d'avance à vous