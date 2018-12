Salut,J'envisage de me lancer dans l'apprentissage du moteur Unity et du langage C# en autodidacte par le biais d'une formationAyant envie de relever de nouveaux challenges, j'ai pour ambition de créer un jeu de plate-forme en 3D à l'issue de cette formation.Je voulais simplement savoir s'il y avait des personnes intéressées à apprendre ces deux outils afin de créer un groupe pour s'entraider et pourquoi pas publier notre tout premier jeu.Peut être même que Microsoft nous rachètera après !