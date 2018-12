Voici une Information autour de la Ps4 :Certains jeux japonais sur Ps4 connaissent une censure plus sévère par rapport à Nintendo Switch. Par exemple, certaines fonctionnalités sur Ps4 ne figureront pas dans les titres à venir tels que Dead or Alive Xtreme 3 Scarlet. Aujourd'hui, le président de Sony Japon, Atsushi Morita, a finalement commenté l'affaire. Selon lui, la censure croissante de ces jeux japonais PS4 doit correspondre aux normes "mondiales" et "protéger les enfants" :"En ce qui concerne la régulation de la représentation du contenu, il s’agit simplement de faire correspondre les normes mondiales."«En ce qui concerne la liberté d'expression… nous devons réfléchir à ce qui pourrait être inapproprié pour les enfants et les protéger de ces choses tout en réfléchissant et en évaluant les moyens de trouver un équilibre. »Reste à voir comment cela se généralisera…Source : https://nintendosoup.com/sony-ps4-censorship-policies-are-to-protect-kids-match-global-standards/