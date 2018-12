Mon petit achat Black Friday en retard .....Le très bon Farcry Primal (+ Farcry 4 que je n'ai jamais fait) pour 9€99 (Auchan Bagnolet 93), mais je suis du Nord, c'est donc un gars qui était sur place qui me l'a acheté & envoyé (y'en a plus c'est vide maintenant). J'ai payé au final 15€, un prix correct je pense pour ce bon pack, j'aime bien le packaging.

Who likes this ?

posted the 12/03/2018 at 10:00 AM by ioop