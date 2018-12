Et je finis l’aventure avec pleins de regrets perso, dans la forme ce jeu fait pratiquement un sans faute, des persos plutôt charismatique (surtout Arthur), une écriture au top, un souci du détail permanent, une cohérence de l’univers bluffante etc mais...



Comme je l´avais expliqué précédemment, je me suis ennuyé ludiquement parlant.



Tout d’abord les quêtes principales et annexes sont méchamment vieillottes dans leurs mécaniques, c’est vu et revu, ça n’a d’ailleurs pas évolué depuis GTA V.



Ensuite, les allers retours incessants en cheval, ok il y a le voyage rapide mais bordel par moment tu es quand même obligé de te taper de sacrés allers retour, ça m’a épuisé perso, surtout avec ses blabla interminable aussi.



Bon les gunfights, on en a beaucoup parlé, bah c’est simple ils sont chiants et répétitifs, pareil elle est où l’évolution à ce niveau?



Les déplacements lourdingues avec toute les manips différentes (pour rien) pareil on s’y habitue mais niveau Game design après 8 ans de dev ça le fait pas je trouve.



Je termine avec Arthur Morgan qui vraiment est un super perso à qui tu t’attaches énormément. C’’est donc normal après 70H de jeu à ses côtés de le voir mourir comme une merde en haut d’une montagne à cause d’un gros pouilleux comme Micah? (Et sa maladie), ça fait bien 20H de jeu que j’avais envie de lui foutre une bastos dans le crâne à lui et à Dutch...



D’ailleurs en parlant de Dutch, l’histoire se résume à "j’ai un plan, money, money" ah merde ça fonctionne pas "j’ai un autre plan, money money" ah merde ça ne marche toujours pas etc etc. Pas très passionnant.



Pour conclure, ce jeu est à faire malgré tout, mais 8 ans de développement et oublier des choses essentielles qui font le sel d’un bon jeu vidéo, je trouve ça vraiment dommage perso, ce jeu aurait pu être un chef-d’oeuvre, mais finalement pour ma part ça reste juste un bon jeu à faire ne serait-ce que pour le boulot abattu sur l’univers.