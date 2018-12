Voici une Information concernant le jeu Just Cause 4 :L'embargo venant de se terminer, voici les notes obtenues par le jeu ;- Windowscentral : 100/100- Cerealkillerz.org : 90/100- Techraptor.net : 85/100- Game.ch : 84/100- Gamespace : 81/100- GodisaGeek : 80/100- NewSalley : 80/100- Gadgets.ndtv : 80/100- PC Gamer : 73/100- PCgamesn : 70/100- PC Invasion : 70/100- JVFrance : 70/100- Millenium.org : 65/100- Stevivor : 60/100Et sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le titre sortira officiellement demain...Source : https://opencritic.com/game/6220/just-cause-4

Who likes this ?

posted the 12/03/2018 at 08:05 AM by link49