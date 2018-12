A la tête de Luminous Productions.Square Enix a nommé Takesi Aramaki au poste de directeur du studio Luminous Productions après le départ de Hajime Tabata, a annoncé la société.Début Novembre , Tabata a annoncé qu'il a quitté à la fois Luminous Production et Square Enix le 31 Octobre.Aramaki était le principal programmeur de Final Fantasy XV et a également dirigé le développement de la version PC.Aramaki:Final Fantasy XV: Windows Edition (2018 ) (Luminous Studio Pro)Final Fantasy XV (2016) (Luminous Studio Pro)Final Fantasy XIII (2009) (Lead Physics Programmer)Final Fantasy XIV Online (2010) (Crystal Tools)Front Mission 5: Scars of the War (2005) (Special Thanks)Final Fantasy XIII (2009) (Crystal Tools)