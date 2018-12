Radiant Silvergun. Switch. Oui, j'avais prévu de le planifier en même temps avec IKARUGA, mais ça s'est arrêté. S'il vous plaît, attendez. Cependant, je ne peux pas promettre."

Après Ikaruga , une possibilité de Radiant Silvergun sur Switch ?"Radiant Silvergun. Switch. Yes, I planned to go with IKARUGA at the same time, but it stopped. Please wait. However, I can not promise." Twitter 17/11/2018