Ce n'est ici que pure spéculation. Mais rien est impossible dans ce monde. Alors voilà je me lance dans mon hypothèse " si Obsidian développait un nouveau KOTOR alors peut être pas le III puisque c'est le MMO SWTOR mais peut être un Remake ou un Reboot ? On sait que Disney ne souhaite plus poursuivre le contrat avec EA concernant la licence de Star Wars et ils cherchent ailleurs http://www.actugaming.net/disney-semble-vouloir-se-separer-de-ea-futurs-jeux-star-wars-131347/ Et si Microsoft en profitait pour signer un contrat pour permettre à Obsidian de travailler sur la licence que le Studio semble adorer et dont l'Univers les fascinent puisqu'ils ont créé pendant leurs temps libre une démo de ce que pourrait donner un RPG Star Wars sous Unreal engine 4. La démo à quand même demandé 2 ans de développements et 17 personnesEnfin pour clore cet article j'ai retrouvé un ancien Tweet de Phil Spencer disant qu'il aimerai beaucoup revoir KOTOR sur XBOX et PC car c'est un RPG qui compte beaucoup pour lui mais que les droits appartenaient à EAA noter que Ninja Theory travaillerait déjà sur un jeu Star Wars en VR nous mettant dans la peau de Darth Vaderet pour terminer le CEO de Obsidian Feargus Urquhart a changé sa photo de profil sur Tweeter le jour même de l'annonce du rachat par Microsoft ( c'est un petit détail à prendre en compte