Saviez vous que les modèles 3D des Pokémon des Poké Balls ont été réalisés par le studio Creature, et sont donc identique aux jeux Pokémon Stadium, Colosseum, Battle Revolution et tous les spin-off 3D (PokéPark, Donjon Mystère 3DS...) ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/02/2018 at 05:39 PM by masharu