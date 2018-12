décroché le plus de "GOTY"

Lesse dérouleront vendredi matin (Heure Française) que diriez-vous de vous replonger enafin de vous remémorer quels étaient les jeux de l'année à ces époques là, c'est ce que j'ai fais en me baladant sur Youtube, je suis tombé par hasard sur cette vidéo.A titre informatif, comme vous pouvez le voir le jeu, certes, toutefois et, c'est bel et bien Uncharted 4qui adurant cette année, on a tendance à centrer ce titre aux GA sauf qu'au final quand on regarde le gagnant de cet événement, et le gagnant de tous les événements dédiés, le nom des jeux est différent.Par ailleurs si il aurait suivit cette logique sa liste est erronée, que fait Journey dedans ?Pour ceux qui voudraient connaitre le nom exact des jeux "GOTY" je vous laisse ce lien les répertoriant.https://gotypicks.blogspot.com/2016/09/2016-game-of-year.htmlPour les feignants,2018: A vous de répondre ?Une chose est sûre c'est que non, c'était pas mieux avant quand on regarde cette vidéo.Je dénigre bien évidemment pas ces jeux, à leur époque ils furent fabuleux, mais je dis ça dans le sens où, d'un regard actuel,contrairement à ce qu'on peut lire parfois, non, c'était pas mieux, simple effet nostalgique.