Voici une Information concernant les jeux les mieux notés du mois de novembre :Bethesda n’aura pas brillé avec le dernier Fallout.Darksiders III sur Ps4 ne s’en sort pas très bien.Tout comme le Taiko no Tatsujin sur le même support.Darksiders III s’en sort un peu mieux sur Xbox One.Battlefield V ne s’en sort pas non plus très bien sur Ps4Taiko no Tatsujin sur Nintendo Switch est le premier titre avec une bonne moyenne ce mois-ci.Battlefield V fait un peu mieux sur Xbox One.Pokemon Let’s Go s’en sort bien.Le Remake de Sypro s’en sort très bien également.Et la palme d’or revient ce mois-ci au dernier Hitman…Source : https://www.metacritic.com/game/xbox-one/darksiders-iii