Retro Gaming

Après la NeoGeo Mini et la Super Famicom Mini, on reste dans les petits bidules nostalgiques vendus super chers avec la PlayStation Classic !



A vous les joies des cinématiques venues tout droit d'une autre époque, un temps insouciant où l'on s'extasiait de voir des images de synthèse débouler sur nos consoles de salon...



La PlayStation Classic (プレイステーション クラシック) est une console de jeux vidéo dédiée (c'est à dire complètement fermée au niveau de son architecture) développée par Sony Interactive Entertainment sur le modèle de la première console du constructeur, la PlayStation, sortie en 1994.



La PlayStation Classic est sortie dans nos contrées début décembre 2018 et espère surfer sur la vague de nostalgie qui touche des millions de trentenaires et de quadragénaires sur terre. Ces mêmes qui marmonnent "c'était mieux avant" mais qui après avoir lancé deux jeux rétro, éteignent la console et se disent "merde j'ai parlé trop vite, je vais quand même retourner à Red Dead Redemption 2".



Bon d'un autre côté on ne peut pas en vouloir à Sony... Nintendo a écoulé plus de 10 millions de consoles de sa gamme Mini (encore un effort et la gamme Mini va surpasser les ventes de Wii-U), Sony ne va pas dire non à quelques brouettes de brouzoufs supplémentaires.



À l'instar de la NES Mini et de la Super NES Mini, la PlayStation Classic contient vingt jeux préinstallés. Elle est 80 % plus petite que son modèle en termes de volume, dispose d'une sortie vidéo HDMI, fonctionne avec deux manettes PlayStation de type standard reliées par USB et est alimentée via un port micro USB.



Elle contient 20 jeux : Battle Arena Toshinden - Cool Boarders 2 - Destruction Derby - Final Fantasy VII - Grand Theft Auto - Intelligent Qube - Jumping Flash - Metal Gear Solid - Mr Driller - Oddworld : L'Odyssée d'Abe - Rayman - Resident Evil Director's Cut - Revelations: Persona - Ridge Racer Type 4 - Super Puzzle Fighter II Turbo - Syphon Filter - Tekken 3 - Tom Clancy’s Rainbow 6 - Twisted Metal - Wild Arms.



Ouais je sais c'est honteux, il y a pas mal de daubes et il manque quelques jeux cultes...