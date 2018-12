Pokémon: let's go Pikachu:

God of War:

Que dire... Je suis en vacance depuis 2 semaines et à l'occasion je me suis pris 2 jeux-video, le 1er est Pokémon: Let's go Pikachu et le second est God of War. A noté que j'ai changé de télé récemment, passant d'une 138cm a une 189cm, je voulais un jeu qui démonte techniquement et visuellement, inutile de dire qu'il ne s'agit pas de Pokémon mais bien évidemment God of War.Remake/Reboot de Pokémon version "Jaune", je dois dire que je trouve le jeu très inégal, en tout point. que ce soit techniquement, visuellement ou dans les mécanismes de jeu. Visuellement sur la "MAP" le jeu est propre et sympa, même sur ma grosse télévision il passe assez bien, bon par contre c'est très pauvre on va pas se mentir. Par contre dans les combats c'est pas possible quoi, la modélisation des Pokémon est dégueulasse pour certains, ils sont très mal rendus, les fonds aussi très pauvre.Ils ont tenté de la nouveauté avec la méthode de capture, c'est "pas mal" déstabilisant mais sympa, ça change! Mais du coup, c'est inégal sur la MAP, vu que les Pokémon sont visibles, contrairement à l'époque, nous n'avons plus le dilemme "Bon soit je me prend un Pokémon sauvage, soit je me tape le dresseur" du coup, on peux tout esquivé facilement et, le jeu étant super facile plus besoin de Farm l'XP. Bref, sympa mais très court encore une fois après la ligue pas beaucoup de trucs intéressants (en dehors des experts et la Shasse aux Shiny), il sera vite rangé en attendant la 8G l'année prochaine. Sympa mais sans plus.Bon là par contre c'est clairement pas la même! Déjà "je ne savais rien" du jeu, je n'avais suivi aucune news/images ou trailer de la bête et bordel.... Kratos + Home cinéma/Grosse télé + mythologie nordique = une grosse tuerie intergalactique venu d'Asgard, ce jeu est dingue, j'en suis accro. Déjà je j'adore cette mythologie mais y joué dans d'aussi bonnes conditions c'est juste dingue, le jeu est dingue, que ce soit visuellement, techniquement, narrativement tout est ouf, j'en suis a une quinzaine heures de jeu, je fouille tout les recoins de la MAP, je prend mon temps, je savoure tellement j'ai pas hâte de le finir, l'une de mes plus grosses claque sur la Playstation 4. Franchement bluffé depuis le début!