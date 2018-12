Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Nintendo a déjà sorti le jeu The Legend Zelda: Breath of the Wild pour le lancement de la Nintendo Switch en 2017. Hyrule Warriors : Definitive Edition, un autre titre sur le thème de Zelda, a été ajouté à la bibliothèque plus tôt cette année. Cette série pourrait se poursuivre dans le futur, Eurogamer affirmant que «Nintendo souhaite vivement qu’un jeu Zelda soit lancé sur Nintendo Switch tous les ans.»Le week-end dernier, Eiji Aonuma a apparemment teasé la sortie du jeu The legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch. Nintendo pourrait également intégrer les versions Wii U des jeux The Legend of Zelda : Twilight Princess et Wind Waker. De plus, il n’y a pas eu de nouvelle aventure d’un Zelda 2D depuis un certain temps.En attendant, la rumeur du portage sur 3DS de l’année dernière ne s’est toujours pas révélée être juste…Source : https://nintendoeverything.com/rumor-nintendo-wants-a-zelda-game-on-switch-every-year/