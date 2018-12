Le site(https://goodolddownloads.com) connu pour sa mise a disposition de jeux GOG (entres autres) gratuitement a fermé ses portes.Sur la page principale nous n'avons plus qu'une explication: "".Parmi ses sites rivaux selon l'administrateur de GOD(Mercs213) le tout aussi connus:Qui suite aux accusations dea décidé de contre attaquer et a balancer sur le net des informations personnelles du pauvre admin de: http://igg-games.com/investigation-into-goodolddownloads.htmlMême dans l'illégalité,les mecs trouvent moyens de s'embrouiller par jalousie :/Si vous trouvez que l’article doit être supprimé je le ferais. Je voulais juste vous parler de ce qu'il se passe sur le net après avoir lu des articles sur

posted the 12/02/2018 at 11:35 AM by administrateur