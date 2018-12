Ce week end, et pour quelques heures encore, se déroule à Toulouse le Toulouse Game Show, un salon de jeux vidéo se déroulant dans la ville rose et qui met en avant la culture japonaise !Spécialité culinaire, goodies, si en terme de jeu il n'y a pas grand chose (surtout de la scène indé du sud), niveau cosplay // collector // retrogaming il y a largement de quoi faire (j'ai même trouvé une gameboy pocket à 15€).Pour ceux qui veulent en voir plus, je vous invite à vous rendre sur notre instagram :

Who likes this ?

posted the 12/02/2018 at 09:49 AM by suzukube