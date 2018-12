Salut tout le monde, il y a pas mal de sorties en ce moment et du lourd arrive prochainement, vous comptez vous prendre quoi ?Perso j'ai fini de doser et platiner Resident Evil HD et Resident Evil 0 HD donc là je suis sur Rogue Galaxy.Je me suis choppé récement Déraciné (j'ai pas de vr :snif: ) Psikyo Collection vol 1 et 2sur please et Ketsui sur PS4. Je vais aussi prendre sous les ordres de mon gourou, Rival Megagun. Sinon pour les mois qui viennent, il y a Tales of Vesperia, Onimusha, Mario U Deluxe, Sekiro, Radiant Silvergun etc...que du bonheur