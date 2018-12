«Si nous restons dans la zone de sécurité où vous êtes sûr à 70-80% que cela fonctionnera, je ne pense pas que nous fassions notre travail pour faire avancer les choses à la pointe de la technologie.»

«Je dirais que nous apprenons. J'ai vu quelques commentaires comme "Hey, ça aurait été génial si vous aviez un nouveau jeu à annoncer." C'est toujours génial d'annoncer de nouveaux jeux et je suis d'accord avec ça. Je suis très dévoué à X0 et je veux que cela fasse partie de l'un de nos liens avec nos fans et notre communauté. Comme tout, on fait quelque chose, on apprend et on grandit à partir de ça. Ce que je dirais, c'est que nous sommes déterminés à le faire.»

«Un autre élément que Spencer a mentionné comme pertinent est la capacité de Microsoft à apporter de la stabilité à ces studios et à augmenter le financement de leurs jeux. Les deux studios ont la capacité de faire de grands jeux, mais il y a en eux un potentiel que le partenariat avec Xbox et Microsoft peut les aider à réaliser. L’objectif est de faire de ces studios les meilleurs qu’ils soient, en utilisant les ressources dont dispose Microsoft.»

Petit résumé grossier de ma part :Phil Spencer explique qu'il essaye de motiver les équipes à comprendreMicrosoft (Spencer) souhaite innover, même si cela ne marche pas. Pour citer ses mots :Evidemment, tout le monde souhaite faire partie des studios qui enchaîne les succès mais, pour Spencer, ce n'est pas une mauvaise chose parce-queIl évoque aussi les événements comme l'E3 ou le X0 :Nous sommes d'ailleurs certains que le X0 reviendra, mais pas forcément l'année prochaine. Ils n'ont rien à annoncé pour l'instant.Mise à part ça, Spencer montre aussi que c'est un fan du support PC et des jeux qui y sont lié. Il a grandi en jouant à des jeux commeet des MMO comme, et l'un de ses héros dans l'industrie du jeu vidéo est le créateur de, Sid Meier. Il est un grand fan des jeux de stratégie au tour par tour.Tout ceci pour dire que c'est une des principales raison pour le rachat de Obsidian et de InXile,Pour finir et pour citer l'article :Si vous souhaitez en savoir plus, tout ce passe ici :