Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec l'annonce de deux nouveaux Esprits. Il s’agit de Pikachu et d'Evoli des jeux Pokemon Let Go. Bien que vous puissiez les déverrouiller régulièrement dans le jeu, si vous disposez des données de sauvegarde de l’une ou l’autre des versions de Pokemon Let’s Go, vous les débloquerez plus tôt. A noter que ces deux Esprits ne seront disponibles qu'à partir du 14 décembre 2018.On poursuit avec le Trophée aide Guile, de la série Street Fighter. Guile s'accroupit et attend patiemment le bon moment pour frapper ceux qui osent s'approchent de lui avec son Flash Kick destructeur.Le stage PAC-LAND défile automatiquement et les décors changent constamment. Il renferme également quelques fonctionnalités cachées de la version arcade d'origine de PAC-LAND.Le Trophée aide Chef Kawasaki attrape ses adversaires avec sa longue louche pour les faire mijoter dans une marmite. Ceux pris dans son attaque subissent des dégâts en continu pendant que le chef mitonne des objets de soin.Le Stage Suzaku Castle dispose d'une large plateforme à droite et de deux plus petites sur la gauche. Selon votre style de combat, vous serez plus à l'aise d'un côté ou de l'autre. Les musiques de 16 personnages sont associées à ce stage. Quand l'horloge touche à sa fin, ou si vous avez accumulé beaucoup de dégâts, la musique s'intensifie.On passe ensuite au Trophée aide Mouches & main. Des mouches envahissent le stage, et une main tenant une tapette à mouches tente de les écraser. Si vous recevez un coup de tapette à mouches, vous subirez de sérieux dégâts.La Musique "King Bowser" est un arrangement du compositeur original, Koji Kondo, pour revivre les batailles du passé contre Bowser.Passons ensuite à la Musique "Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer BGM" du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ce morceau est arrangé par Ryo Nagamatsu et ne peut pas être entendu dans le jeu principal.Et on termine avec le thème de Super Smash Bros. Ultimate La voix japonaise est signée Erina Koga, et la version anglaise est chantée par Abby Trott.On passe ensuite au Combattant Daraen. Pour combattre, il se sert de l'épée orage et de quatre tomes différents. Comme dans le jeu d'origine, ces armes ne peuvent être utilisées qu'un certain nombre de fois, alors gardez un œil sur l'évolution de la bataille. Il est possible d'incarner la version femme ou homme de Daraen.Le Combattant Zelda a l'apparence qu'elle avait dans le jeu The Legend of Zelda : A Link Between Worlds sur 3DS. Lors des combats, elle utilise la magie pour renvoyer les attaques et se téléporter, et pour son Smash final, elle scelle son adversaire dans la Triforce de la sagesse. Si un adversaire a plus de 100 % de dégâts, il sera instantanément mis KO.Diddy Kong, le fidèle compère de Donkey Kong, tire profit de sa légèreté et de son agilité pour se déplacer rapidement. Pour son Smash final, Diddy vole dans les airs avec ses tonneaux Rapido Rocket tout en attaquant à travers le stage. Son coup final est extrêmement puissant.Tout comme Ness, Lucas est un jeune garçon qui utilise ses pouvoirs PSY. Même si certains de ses coups PSY portent le même nom, ils peuvent produire des effets différents à cause des particularités de Lucas. Pour son Smash final, il déchaîne une pluie de météorites avec Kumatora et Boney.Les coups de Yoshi impliquent souvent des œufs, il peut lancer des œufs ou encore gober un adversaire pour le transformer en œuf. Très bon sauteur, Yoshi peut facilement revenir sur le stage, et pour son Smash final, une armée de Yoshi débarque.Enfin, il semblarait que Reggie Fils-Aime ait teasé une annonce potentielle pour Super Smash Bros. Ultimate au Game Awards 2018. Quand on lui a dit que les Game Awards 2018 commenceraient le 6 décembre et que le jeu Super Smash Bros. Ultimate serait lancé un jour après, il a déclaré : «Nous devons faire quelque chose de spécial durant le show». Cela pourrait signifier deux choses : Une annonce liée à Super Smash Bros. Ultimate ou, du moins, une annonce de Nintendo pour autre chose. Les fans spéculent sur le fait que le premier personnage de DLC du Fighter Pass sera révélé aux The Game Awards. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Sources : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1068414330427736064 et [urlhttps://nintendosoup.com/there-might-be-super-smash-bros-ultimate-news-at-the-game-awards-2018/[/url]