Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo Japon a renouvelé des marques ces derniers jours, notamment The Last Story. Pour rappel, le jeu The Last Story est un RPG d'action développé par Mistwalker et publié par Nintendo en Europe et au Japon. Le jeu a été réalisé par le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Le jeu est sorti au Japon en 2011 et l'année suivante en Occident. Ce nouvel enregistrement de marque pourrait-il signifier un possible portage sur Nintendo Switch ou même une suite...Source : https://gearnuke.com/nintendo-applies-new-trademark-for-the-last-story/