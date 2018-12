Bonsoir, je vais bientôt recevoir ma CB Revolut (la semaine prochaine), donc j'aimerai la tester en faisant un achat sur un store étranger (playstation) j'ai trouvé PUBG sur le store turc (- de 23€, pas très intéressant donc vu qu'on peut l'avoir en boîte le 7 Décembre pour 24€99).Je vais essayer de consulter les prix pour AC Odyssey, 11-11, Life is Strange 2 & Spyro. Voilà pourquoi je vous contacte, connaissez vous un site comme xbox store checker pour le playstation store ?Je connais psn4 mais ce site ne compare pas beaucoup de stores (et playstation store checker encore moins).Il y a psprices & psdeals mais on ne peut pas voir tous les prix en un coup d’œil, il faut regarder store par store donc très long à faire ....La plupart du temps, quel store est le moins cher ? j'aimerai trouver AC Odyssey pour 25€ max, 11-11 (15€ max), Life is Strange 2 (15€ max), Spyro (15€ max) et éventuellement PUBG (15-20€ max).En tout cas, mon prochain abonnement ps+, ça sera sur le store indonésien (il y a souvent des offres, 1an, voir 14 mois pour 16-20€)Merci