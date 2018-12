Salut à tous j'ai fait l'acquisition d'une switch cette semaine étant donner que smash vas pointer le bout de son gros nez et j'ai xenoblade chronicles 2 dont j'ai télécharger le pack de voix jap seulement petit problème quand je joue sans connection je ne peux pas jouer avec les voix jap et même problème pour fire emblème warriors ou je ne peux même pas charger ma partie si quelqun sait m'éclairer je vous remercie

posted the 12/01/2018 at 10:22 PM by xyrlic