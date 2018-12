Rencontre aléatoire avec un Kraken + un Mégalodon + un bâteau squelette en même temps ( ça ne vient pas de moi j'ai jamais eu plus de 2 choses en même temps mais théoriquement c'est possible d'avoir une attaque de Kraken en même temps qu'un Mégalodon et un Navire Squelette dans le Devil's Roar ( Zone volcanique active ) avec des volcans qui explosent, une tempête en même temps ou un brouillard et là j'imagine pas le chaosJ'en profite pour partager aussi une chanson du jeu reprise par un joueur je trouve qu'il a vraiment bien retranscrite