Salut les amis



Je me tate à prendre une xbox pour nono a condition d'avoir bien compris le xbox game pass.



-j'avais compris qu'il y avait une liste de jeux à jouer en illimiter en stream ET en téléchargement ==> true or not



- y a quasi tout le catalogue XBOX 360 ? genre mass effect etc.. or je ne l'ai pas vu ce catalogue ...

Qui peut me dire si on peut jouer aux vieux jeux 360 gratuitement et en illimité grâce à ce Game Pass .



Merci