Voici une Information concernant Microsoft :Le pari de Microsoft sur le Cloud porte ses fruits puisque la société a dépassé Apple en tant que société la plus cotée en bourse au monde. Ceci, couplé à l’énorme investissement actuel dans les studios en renfort sur Xbox One et sa future remplaçante et le Cloud, ne peuvent que signifier de bonnes choses pour les propriétaires actuel ou futur de la Xbox One et de la Xbox Scarlett. La prochaine génération va être très excitante...Source : https://www.resetera.com/threads/microsoft-now-the-worlds-most-valuable-company.84385/