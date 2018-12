Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui on revient en coopération pour vous faire découvrir le jeu For the King disponible sur PC. C'est une découverte pour nous aussi, on a condensé une partie de près de deux heures pour vous montrer les premiers aspects du jeu.Le jeu est un jeu de stratégie au tour par tour avec des aspects de rogue like. Un jeu très bon qui mérite d'être plus mis en avant.