Comme hier, voici 5 nouveaux rapports du très attendu Resident Evil 2 Remake. Au programme, Licker, cartouche du lance-grenade, les herbes (verte, rouge, Bleu), le stand de tir de Resident Evil 1.5 et surtout le légendaire "Get Down" de Leon.



On espère un bon gros trailer des maisons au VGA le 7 décembre.





Resident Evil 2 Remake Report Compilation #2