D'après un récent leak, Mortal Kombat XI sera dévoilé aux TGA 2018 :



-Révélation aux TGA.



-4 ans de cycle de développement (1 an de conception plus 3 ans de développement complet) le plus long à ce jour.



-La conception a même commencé lors de la création de MK X. Ils ont toujours été pensés dos à dos en termes d'histoire.



-Il aura son propre mode aventure, nouvelle version de Shaolin Monks. vous pouvez jouer et personnaliser votre personnage dans ce mode, beaucoup d'éléments pour personnaliser les armes etc mais également des boîtes (journalières, achetables...)



-Le mode Aventure est un mode coopératif à 2 joueurs, en ligne ou simple (drop in drop out).



-Le mode Histoire et l'aventure sont différents, les deux sont inclus. Le mode Histoire est un style de jeu NRS normal.



-L'histoire évolue autour de 3 personnages principaux.



-Le jeu utilisera l'Unreal Engine 4 au lieu de l'UE3 comme les autres jeux de NRS.



-Fujin est un personnage jouable.



-Johnny cage, goro, sonya, kano, baraka, mileena, ferratorr seront non jouable à %100.



Bien évidemment, ces informations sont toutes à prendre avec de très longues pincettes.