Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 et son Extension :Il semblait que Mythra du jeu Xenoblade Chronicle 2 soit censuré dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate, son esprit dans le jeu ayant été révélé avec une apparence plus modeste. Les joueurs peuvent désormais habiller Mythra de la même manière dans son propre jeu. Des correctifs récents de Xenoblade Chronicles 2 (version 2.0.2) et de l'extension Torna (version 1.0.2) ont ajouté le même costume en tant qu'équipement optionnel. Pour l’avoir :Dans le jeu Xenoblade Chronicles 2, il faudra trouver Brobro au Salvage Deck de Goldmouth, Argetum Trading Guild. Il est proche d’un point de récupération et ne devrait apparaître qu’après avoir atteint le chapitre 4.Dans l’Extension Torna,, il faut trouver un Nameless Wanderpon au Feltley Village Camp, dans la région de Lasaria à Torna. L'emplacement est proche du cratère géant où les joueurs rencontrent Addam et Mythra pour la première fois.Une fois l’objet obtenu, il ne reste plus qu’à équiper l’objet.Le costume donne à Mythra une augmentation de 25% de son taux de critique…Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-chronicles-2-torna-expansion-updates-add-mythras-super-smash-bros-ultimate-costume/