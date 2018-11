Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Walmart Canada a commenté la récente rumeur de la date de sortie du jeu Death Stranding. Walmart Canada avait récemment indiqué que la date de sortie du jeu Death Stranding était le 30 juin 2019. Cela semble être un simple placeholder, comme l’a confirmé Walmart Canada dans un nouveau tweet. Ils précisent que c'était bien une erreur, et qu'il n'y a pas de date de sortie pour ce produit. Il faudra donc surement attendre les Game Awards 2018 pour avoir du concret...Source : https://gearnuke.com/death-stranding-release-date-leak-placeholder/

