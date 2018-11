Je ne sais pas vous , mais ce jeu mérite l'oscar dujamais fait sur switch.Habituellement je ne suis pas du tout exigeant par rapport aux graphismes, mais cette version switch est juste horrible à regarder. Limite on dirait un jeu en 240p. J'avais déjà eu à faire le jeu sur PC et Ps4 , mais je ne m'attendais pas à une telle déception sur switch.Je sais que la switch n'est pas aussi puissante qu'une Ps4 ou une Xbox One , mais elle est capable d'afficher des jeux plutôt jolies à regarder. La preuve avec les excellents portages comme Doom et Wolfenstein 2... Et je m'amuse beaucoup sur cette dernière. Mais là on sent que ce portage a eté fait avec le c*l.J'avais déjà lu quelques tests pas du tout reluisant par rapport au jeu, mais je ne m'attendais pas du tout alors à une telle monstruosité ( oh oui oui c'est une MONSTRUOSITE , et il faut le dire ). Et moi qui attendais ce jeu, surtout à cause de la portabilité.Enfin bref, je ne conseille ce jeu à personne sur switch. Après, c'est juste mon instant coup de gueule.