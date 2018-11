Tous simplement parce que j'ai du mal à croire que deux gros jeux du genre survival /zombie/ post apo sorte la même année, sans que l'un n'attire plus d'attention que l'autre tout en faisant de bonne vente chacun d'eux respectivement. Si The Last of Us 2 sort en 2019, un nombre important de personne n'achèterons pas days gones, et je pense sony en a conscience. En suivant les dernières rumeurs autour de Playstation 5 (2020), The Last Of Us Part II reprendrait peut être la même démarche qu'en 2013, en étant la dernière grosse exclu AAA (usa) de Sony avant la next-gen.



Ce qui me laisse penser que s'agissant des 2 autres jeux restant, en tenant compte des dernières news sur leurs avancés,je les positionnes de cette façon:



days gones (avril confirmé)

Death stranding (mai - juin)

Ghost Of Tsushima (septembre)



Tiens donc, cela ressemble au planning de jeux AAA sortie cette année.



Qu'en dite-vous?