D'accord, d'accord. Parlons de l'éléphant dans la pièce. La croissance de Microsoft Studios n'est pas encore terminée. Ils sont en pourparlers actifs avec de nombreux studios, petits et grands. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre plus que d'autres. Mais il est tôt pour tous. 2019 poursuivra cette histoire.

Klobrille:La prochaine gen va couter plus chère que l'actuelle niveau console j'ai l'impression.Autant sur cette gen, la PS4 se suffisait largement à elle même, vu qu'on avait tous les tiers dessus, autant là faudra une Xbox + une Playstation.Et si je passais full PC et que j'abadonnais les consoles? Ça me reviendrai moins cher je crois...