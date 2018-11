Bon sang, le marketing ne s’arrête jamais avec ce jeu et ça depuis son annonce à l'E3 !



Malheureusement aujourd'hui rien de bien transcendant, Capcom se contente de nous offrir cinq petites vidéos promotionnelles (dont une inédite).



On pourra donc apercevoir dans ce petit teaser, Claire discuter avec Leon au niveau de l'escalier extérieur ouest du commissariat sous une pluie battante (a la qualité graphique encore une fois impressionnante).



Bon c'est pour quand la démo, on souffre trop là...





