Je vais bientôt recevoir ma CB (si j'ai une mastercard ou une visa, quelle sera la différence ?)Ensuite je souhaite utiliser cette cb principalement pour des achats en lignes dans d'autres devises (du genre gbp, $, cad, yen, rouble, roupie indienne). Des achats sur les playstation stores étrangers ???Ensuite, c'est surtout aussi lors des voyages, je part en Inde en Janvier, donc pour des retraits principalement. Comment ça se passe ? je dois charger ma carte revolut, par exemple 200€ et ensuite je vais simplement dans un ATM et je retire mes roupies ?Et enfin, concernant la déclaration du compte, je dois fournir quel IBAN ? local, swift ... dans la liste des comptes, j'ai un compte € avec 1 iban local et 1 iban swift. D'ailleurs c'est quoi l’intérêt d'avoir d'autres comptes dans d'autres devises ? Seul le compte € suffit, on peut tout faire avec ? payer (et retrait) avec n'importe quel monnaie non?