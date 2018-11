Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Square-Enix, au Japon, a converti le compte Twitter de FFVII G-Bike en compte final pour le Remake de Final Fantasy VII. Est-ce que cela indique de nouvelles informations à venir pour le jeu? C'est tout à fait possible avec la sortie imminente du jeu Kingdom Hearts III, ce qui signifie que toute l’attention sera bientôt portée au jeu Final Fantasy VII Remake de la part de Square-Enix...Source : https://twitter.com/FFVIIR_CLOUD/status/1068449819008483328

posted the 11/30/2018 at 02:46 PM by link49