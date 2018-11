Le vinyle Castlevania Symphony of the Night est actuellement en préco pour 40.35€ (je ne pense pas qu'il y aura une baisse de prix avant sa sortie).La soundtrack complète :Je ne sais pas qu'elle version sera disponible sur Amazon, la black ou la translucide.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Castlevania Symphony of the Night 37.99€ Castlevania Rondo of Blood/Dracula X Ost 42.99€ Katamari Damacy Ost 37.99€ Marvel the Punisher Ost 37.67€