Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :En plus du Thème illustré ci-dessus, Square-Enix dévoile des visuels du Bundle Ps4 :Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gematsu.com/2018/11/ps4-kingdom-hearts-iii-edition-beauty-shots

posted the 11/30/2018 at 11:58 AM by link49